

تعاون قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت مع عدة جهات رسمية بمجال التدريب الميداني لطلبته، ومنها شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي نت) ومعهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وبين القسم أن أهمية التدريب الميداني تكمن بإتاحة الفرصة للمتدربين للتطبيق العملي لما تعلموه في الفصول الدراسية من خلال معايشة بيئة العمل الحقيقية بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع والإلمام بالمشاكل والصعوبات المحيطة بمواقع العمل وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.



ويعد التدريب الميداني جزءا مهما من البرنامج الأكاديمي للبكالوريوس ومتطلبا أساسيا للتخرج، ويعمل الطلاب لفترة محددة بإحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة في مجال نظم وتقنية المعلومات، وذلك من أجل إكسابهم خبرة عملية في مجالات التخصص ولتسهيل حصول الخريجين على فرص عمل ضمن تخصصاتهم لخدمة رؤية الكويت والإسهام في مشاريع الدولة للتحول الرقمي.



جدير بالذكر أن قسم علوم المعلومات يمنح برنامج بكالوريوس في علوم المعلومات معتمد في الحوسبة العامة من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا «ABET» المتخصص باعتماد برامج الهندسة والحوسبة، كما يطرح القسم برنامجي ماجستير، الأول في تكنولوجيا المعلومات، والآخر في نظم المعلومات الحاسوبية في 4 مسارات: أمن نظم المعلومات، تطوير نظم المعلومات، إدارة البيانات والمعارف، والمعلوماتية في مجال الصحة، ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجالات متعددة في أقسام نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص، في مجالات عديدة مثل تصميم وإدارة قواعد البيانات وتطوير تقنيات وبرمجيات الحاسب وتصميم وتطوير نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية وتصميم وتطوير طرق لأمن الشبكات والمعلومات.