عبدالله الراكان

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة أ.د. جاسم الأنصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2021-2022.

وصرح أ.د. مشعل المنصوري عميد القبول والتسجيل بأنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالإضافة الى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2021 -2022 والبالغ عددهم (15670) طالب وطالبة.

وتابع عميد القبول والتسجيل أن الطلبة المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

وذكر أن اجتياز المقابلة الشخصية هي شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية العلوم الصحية (تخصص طوارئ طبية) والذي سيعقد في يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، وكلية التمريض والذي سيعقد في يومي الأحد والاثنين الموافق 26 – 27 سبتمبر 2021، وذلك من الساعة 9 إلى 1:30 للمقبولين في الفصل الأول فقط.

كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الانجليزية للمقبولين في كلية التمريض في يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 من الساعة 9 إلى 3، بينما يكون للمقبولين في باقي الكليات في يومي الأربعاء والخميس الموافق 29 – 30 سبتمبر 2021 من الساعة 9 إلى 5 (online عن طريق برنامج تيمز) وذلك للمقبولين في الفصل الأول والثاني.

ويمكن للمقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال الرابط التالي: (http:www.paaet.edu.kw).

وبين العميد أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة على الإنترنت. (http:www.paaet.edu.kw).