عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية د.علي المضف قرارين يقضيان بتثبيت م.محمد فهاد مديرا لإدارة المشاريع بقطاع المنشآت التربوية وم.محمد الخالدي مديرا لادارة الصيانة بقطاع المنشآت التربوية، وقرارا بتثبيت فهد الحيان مديرا لادارة الخدمات العامة بعد مرور نحو خمس سنوات على توليه المنصب بالانابة، حيث يعد الحيان من القيادات التربوية المتميزة والمخلصة وقد انصفه المضف وثبته في المنصب بعدما رأى نجاحه والتقارير الخاصة به طوال عمله في الإدارة.



كما أصدر المضف قرارا يقضي بنقل مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بقطاع التعليم العام فيصل الجطيلي للعمل مدير إدارة التطوير والتنمية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير، وأجرى تدويرا بسيطا يتعلق بمسؤولي العمل الاداري حيث قرر نقل مدير الشؤون الادارية بمنطقة الفروانية التعليمية فراس كرتش الى ادارة الخدمات العامة ونقل مديرها السابق فهد الحيان الى منطقة الفروانية مديرا لإدارة الشؤون الإدارية.