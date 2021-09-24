عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية د.علي المضف قرارا وزاريا بشأن نظام العمل والرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2022-2021، وجاء في القرار:



المادة الأولى: تلتزم المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بمباشرة الدوام المدرسي حضورياً للعام الدراسي 2021- 2022 اعتبارا من 3 أكتوبر، ويجوز للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي مباشرة الدوام المدرسي للطلاب حضوريا اعتبارا من 26 سبتمبر الجاري، ويسمح للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي بتفعيل التعليم عن بُعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكافة مصادر التعلم الأخرى للعام الدراسي 2021/ 2022، اعتبارا من 2021/08/22 وفق نظام العمل الذي يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي ويسري على المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية نظام عمل مدارس التعليم العام الحكومية.



المادة الثانية: استمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020 الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وذلك للعام الدراسي 2022/2021.



المادة الثالثة: يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في إصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص نظام عمل المدارس الخاصة للعام الدراسي 2022/2021 ونظام الدراسة والتقويم الدراسي لها، وتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا أو تنظيما له.



المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ سريانه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.



في سياق مواز، أصدرت وزارة التربية اليوم قرارا بتمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال للعام الدراسي 2021 /2022 وقضى القرار الصادر عن وكيل الوزارة د.علي اليعقوب بتحديد فترة استثنائية لتلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم برياض الأطفال بدأت أمس الأول وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر.