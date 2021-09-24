عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار نشرة عامة لجميع المدارس والمعاهد الدينية وإدارة التربية الخاصة بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام الصندوق المالي خلال العام الدراسي 2021-2022.

وأوضحت النشرة الشروط الواجب توافرها في فواتير الصرف من حيث تحويلات الوزارة أو الموارد الأخرى بحيث يجب أن تكون الفواتير أصلية موقعة من البائع ومسجلا بها العنوان ورقم التلفون والتاريخ وتكون دون شطب أو تغيير أو تحريف وتكون الأصناف المشتراة في حدود المصرح بها وبشرط توقيع وختم المدير على جميع الفواتير، وفي حال الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة واستثناء مما سبق تقبل سندات الصرف دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس بحيث لا يتعدى المبلغ المصروف 30 دينارا.



وجاء في النشرة ضرورة الالتزام بالمبالغ الخاصة بحساب تحويلات الوزارة للمدارس التي تم تحويلها الى البنوك للصرف منها حتى تاريخ 31/3/2022، كالآتي: 3439 دينارا للمرحلة الابتدائية بنين وبنات، و3660 دينارا للمرحلة المتوسط بنات، و3386 دينارا بنين، و3578 دينارا للمرحلة الثانوية بنين، و3795 دينارا بنات، على ان تكون المبالغ المذكورة فقط لا غير للصرف منها على الخبرات التعليمية شاملة احتياجات الموسيقى مع السماح بشراء الوسائل التعليمية والقصص والمجسمات واللوحات الممغنطة والألعاب التربوية بعد موافقة الموجهة الفنية للروضة ثم اعتمادها الفواتير مع توقيع المشرفة الفنية وكذلك تخصيص مبلغ مائة وخمسين ألف دينار لمادة التقنيات التربوية من ضمن الدفعة الأولى والرصيد المتبقي من الدفعة يكون مسؤولية مديرة الروضة، وقد تحددت مجالات الصرف لباقي المبلغ من مخصصات الصندوق المالي المدرسي فيما يلي:



قرطاسية وأدوات مكتبية، أدوات النجارة، أدوات الزراعة، المجلات المحددة بنشرة إدارة المكتبات، تحميض أفلام، تصليح أقفال، صيانة آلات التصوير، الطباعة، الفاكس، النقل من المدرسة، مصاريف بنكية، براغي، سلندر الغاز، صيانة تعبئة طفاية الحريق، بذور وشتلات، تصوير مستندات، فك وتركيب وصيانة الأثاث بأقل تكلفة وفي أضيق الحدود فضلا عن مصاريف خاصة برياض الأطفال فقط وهي ضيافة، حفلات القرقيعان، شراء اسماك للزينة، شراء طيور ودواجن، تأجير شخصيات كرتونية، أجور مزارعين، علما ان أجرة المزارع قدرها 30 دينارا شهريا، أدوات التعقيم والمطهرات لمراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.