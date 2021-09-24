في إطار استعدادات جامعة الكويت لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020/2021، عقد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العياش اجتماعا تنسيقيا مع وفد من وزارة الصحة المكون من الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.بثينة المضف وعدد من المختصين بإدارة الصحة العامة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي بالإضافة الى المختصين بالقطاع، وذلك للوقوف على التدابير الوقائية والتنسيق للعودة الآمنة لطلبة جامعة الكويت للفصول الدراسية بعد قرارات مجلس الجامعة الأخيرة بخصوص العودة الآمنة بما يتوافق مع توجيهات السلطات الصحية حول التدابير الوقائية وسلامة منتسبي الجامعة.



وأشاد العياش بجهود وزارة الصحة وتعاونها البناء مع جامعة الكويت، مؤكدا أن الجامعة متوافقة تماما مع الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء وأنها على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراء يصدر من قبل السلطات الصحية بالدولة لسلامة وصحة أبنائنا الطلبة.



وتخلل الاجتماع عرض مرئي حول الإجراءات الصحية المتخذة من الجامعة والخطة المتبعة منذ بداية الجائحة للعودة الآمنة والاستعدادات لاستقبال الطلبة.



بدورها، رحبت المضف بهذا التواصل المباشر والمهم مع جامعة الكويت، مؤكدة أن الطالب هو الركن الأساسي في العملية التعليمية ولابد من المحافظة على سلامتهم، مشددة على متابعة الاشتراطات الصحية والالتزام بها، منعا لتفشي الوباء.



وأكدت حرص «الصحة» على وضع آلية للالتزام بالاشتراطات الصحية بجامعة الكويت، مشيدة بجهود الجامعة خلال الجائحة والتزامها بجميع الإجراءات الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل لسلامة الجميع، مؤكدة أن جامعة الكويت من المؤسسات المميزة فيما يخص التجهيزات والاستعداد لاستقبال الطلبة.