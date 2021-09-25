عبدالعزيز الفضلي

وافقت وزارة التربية على قبول عدد من المهندسين للعمل كمعلمين، ولكن بشروط ستبحثها مع جمعية المهندسين الكويتية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن «التربية» تلقت مقترحا من جمعية المهندسين بقبول عدد من منتسبيها للعمل كمعلمين في مدارسها، مشيرة إلى أن هذا المقترح جاء بطلب من عدد من المهندسين الذين يبحثون عن عمل منذ فترة.



وأوضحت المصادر أن المهندسين المعنيين هم أصحاب بعض التخصصات المطلوبة لدى وزارة التربية مثل الفيزياء والكيمياء والكهرباء، منوهة إلى أن الوزارة ليس لديها أي مانع بشرط إدخال المهندس في دورة مكثفة.



وأضافت أن مسؤولي التربية طلبوا عقد اجتماع مع جمعية المهندسين للاتفاق على آلية وشروط قبولهم والجهة التي تتحمل تكاليف الدورة، لافتة إلى أن الوزارة لن تواجه أي مشكلة أو عراقيل من قبل ديوان الخدمة الذي سيرحب بطلب التربية.