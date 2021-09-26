اليعقوب مستمر في استقبال المراجعين يومياً من 5.30 حتى 7 صباحاً



عبدالعزيز الفضلي



يكتمل رباعي الميدان التربوي في المدارس اليوم الأحد بدوام الهيئات التعليمية والإدارية في المرحلة الثانوية بعدما سبقهم زملاؤهم في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط الأسبوع الماضي، على أن ينطلق العام الدراسي بدوام الطلبة يوم الأحد المقبل في جميع المراحل الدراسية وحسب الخطة الموضوعة التي تتضمن دوامهم «يوم وترك يوم» لفترة مؤقتة وذلك حسب تعليمات وتوصيات السلطات الطبية في البلاد لحين استقرار الوضع الصحي وعودة الحياة الطبيعية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن وزارة التربية واصلت بقطاعاتها المختلفة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة كالمعقمات والأجهزة الحرارية والكمامات والعمالة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يطرأ أي تعديل على الخطة الموضوعة وأهمها انه لن يسمح بدخول المبنى المدرسي غير المحصنين أو تقديم مسحة لا تتجاوز مدتها 72 ساعة.



على صعيد متصل، يباشر طلبة المدارس الأجنبية اليوم العام الدراسي الجديد حسب الخطة الموضوعة بنظام المجموعتين حضوري وعن بعد، حيث قام قطاع التعليم الخاص بقيادة وكيله د.عبدالمحسن الحويلة بمتابعة استعدادات المدارس والاطمئنان على جاهزيتها.

من جهة اخرى، أكدت وزارة التربية استمرار استقبال المراجعين الراغبين في مقابلة وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 5.30 حتى 7 صباحا، في مبنى ديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة والدخول عبر بوابة رقم 4.