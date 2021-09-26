عبدالعزيز الفضلي



قال الموجه العام للتربية الكشفية بوزارة التربية إبراهيم العيد لـ «الأنباء» إن وزارة التربية تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتعمل على توفير المناخ المناسب للهيئات التعليمية وأبنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية لكي تكون العودة لمقاعد الدراسة آمنة، مشيرا إلى أنه وبناء على تعليمات من وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني تم الانتهاء من عقد دورات تدريبية لما يقارب 682 معلما ومعلمة في جميع المناطق التعليمية والتعليم الديني والخاص للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط.

وأوضح أن الدورة استمرت على مدى 4 أيام قسمت على المناطق التعليمية، وذلك عبر برنامج «زوم» لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لتعليمات اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وتنسيق التربية مع الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة والتي نهدف من خلالها إلى تدريب المعلمين على كيفية استقبال الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد وخلق بيئة تعليمية جاذبة مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الطبية.