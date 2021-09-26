صدر مرسوم رقم 182 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم جاء فيه: يُشكل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:



1 ـ أ.د. موضي عبدالعزيز ابراهيم الحمود.



2 ـ أ.د. علي فيصل منوخ المطيري.



3 ـ أ.د. فواز شخير دبيان العنزي.



4 ـ د. عادل عبدالله ناصر الحسينان.



5 ـ د. مشاري عبدالعزيز علي الناهض.



6 ـ د. خولة بدر حسين الجناعي.



7 ـ د. ديمة ناصر الوقيان.



8 ـ د. أحمد عبدالحميد السيد هاشم الحنيان.



9 ـ د. عبدالحميد علي غلوم حسين.



وعلى وزير التعليم العالي تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.