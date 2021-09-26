صدر مرسوم رقم 182 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم جاء فيه: يُشكل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:
1 ـ أ.د. موضي عبدالعزيز ابراهيم الحمود.
2 ـ أ.د. علي فيصل منوخ المطيري.
3 ـ أ.د. فواز شخير دبيان العنزي.
4 ـ د. عادل عبدالله ناصر الحسينان.
5 ـ د. مشاري عبدالعزيز علي الناهض.
6 ـ د. خولة بدر حسين الجناعي.
7 ـ د. ديمة ناصر الوقيان.
8 ـ د. أحمد عبدالحميد السيد هاشم الحنيان.
9 ـ د. عبدالحميد علي غلوم حسين.
وعلى وزير التعليم العالي تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.