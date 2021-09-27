عبدالعزيز الفضلي



أشاد أمين سر جمعية المعلمين الكويتية عايض السبيعي بتوجه وزارة التربية وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لتأهيل مهندسين للعمل في القطع التعليمي وسد النقص بالكوادر الوطنية المتخصصة بتدريس المواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات، الكيمياء والإحصاء والعلوم وغيرها من خلال برنامج دراسات عليا لتأهيل مهندسين ومهندسات للعمل في مهنة التعليم بالمجالات التي تعاني الوزارة منها نقصا.



وأكد السبيعي أن جمعية المعلمين تقف بقوة إلى جانب أي خطوة مدروسة من شأنها أن تساهم في دعم المسيرة التربوية، وفي فتح المجال لسد جوانب النقص بالكوادر الوطنية المؤهلة تربويا، وأن الجمعية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة في تنظيم الدورات التدريبية لهذه الكوادر بما يساهم في تأهيلها تربويا لتكون قادرة على مزاولة رسالة التعليم، وفي شرف الانضمام للأسرة التربوية وأهل الميدان.