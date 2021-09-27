عبدالعزيز الفضلي



تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» حول موافقة وزارة التربية على قبول عدد من المهندسين للعمل كمعلمين ولكن بشروط ستبحثها مع جمعية المهندسين الكويتية، رحبت جمعية المهندسين بموافقة وزارة التربية على مبادرتها للاستعانة بالمهندسين الكويتيين الراغبين في العمل في مهنة التدريس، مؤكدة استعدادها لتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الجهة المعنية في الوزارة.



وأوضح رئيس الجمعية م.فيصل العتل أن الجمعية لديها الاستعداد الكامل للتعاون مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدا أن الرؤية واضحة لدى الجمعية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية، مشيرا الى ان الجمعية صاحبة المبادرة ولديها تواصل مباشر مع أغلب المهندسين الراغبين في العمل بمهنة التدريس.

وأضاف العتل: ان المبادرة تهدف إلى دعم العمل الحكومي أولا وتوفير الكوادر المهنية الكويتية لمختلف قطاعات العمل، مضيفا كما أننا نهدف إلى خلق مجالات أوسع لعمل الزملاء الذين ينتظرون فترات طويلة في قوائم التوظيف ومنهم الذين أبدوا رغبة كبيرة في تدريس بعض التخصصات العلمية التي تعاني نقصا في كوادرها وزارة التربية.



وأكد أن المهندسين قادرون على سد العجز في بعض التخصصات العلمية المطلوبة لدى وزارة التربية مثل العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات، مشيرا الى ان مقترح الجمعية يتضمن دورة تأهيل للمهندسين بالتعاون مع جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي والتدريب.