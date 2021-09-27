معلمو الثانوية باشروا أعمالهم.. والنقص في عدد المعلمين يؤجل الدراسة ببعض المدارس الأجنبية أسبوعاً

الغانم لـ «الأنباء»: الدوام في المدرسة يومي لجميع الطلبة وملتزمون بتعليمات «الصحة» ومسحة أسبوعية لغير المطعمين



عبدالعزيز الفضلي



باشر طلبة المدارس الأجنبية صباح أمس دوامهم في العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام عاما ونصف العام بسبب جائحة كورونا وذلك حسب الخطة الدراسية الموضوعة «نظام والتزام» ووفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية في البلاد، كما بدأ معلمو ومعلمات المرحلة الثانوية دوامهم ليلحقوا بزملائهم في رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والذين سبقوهم في الاسبوع الماضي.



وبمناسبة انطلاق الدوام الرسمي أمس في بعض مدارس التعليم الخاص (المدارس الأجنبية)، قام عدد من القيادات التربوية وفي مقدمتهم الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب بجولات تفقدية على عدد من المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها.



هذا، وأعلنت وزارة التربية أن عدد أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام بالمرحلة الثانوية بمختلف المناطق التعليمية يبلغ 16892 (الذكور 7882 والإناث 11010)، منهم 3354 يعملون في منطقة العاصمة التعليمية، و2353 معلما ومعلمة في منطقة حولي التعليمية، أما العاملون في منطقة الفروانية التعليمية فيبلغ عددهم 3408 معلمين، و4293 معلما ومعلمة في منطقة الأحمدي التعليمية، و2748 معلما ومعلمة ‏في منطقة الجهراء التعليمية، بالإضافة إلى 2203 في منطقة مبارك الكبير التعليمية، و341 في إدارة التعليم الديني، و192 معلما ومعلمة في إدارة التربية الخاصة.



‏وهنأت الوزارة أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بالعودة رسميا إلى المدارس، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة الجميع وتوفير وتوافر البيئة الملائمة للدوام المدرسي.



المدارس الأجنبية



وحول عودة الدراسة إلى المدارس الاجنبية، قالت مديرة مدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم في تصريح لـ «الأنباء»: اننا سعداء جدا بعودة ابنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة ومتشوقون لرؤيتهم بيننا، مشيرة إلى ان الامر لم يكن سهلا، خاصة ان الطلبة غابوا عن التعليم النظامي لفترة تزيد على سنة ونصف السنة، لذلك توقعاتنا بأن تكون هناك الكثير من التحديات ولكننا مستعدون لمواجهتها.

واوضحت ان اليوم الاول مر بسلاسة ولله الحمد وكانت هناك بعض الامور البسيطة لآلية العمل منها ابراز شهادة تطعيم او الـ PCR وتعاملنا مع هذا الموضوع بسرعة وبكل مهنية، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يدعو الى القلق والامور تسير على ما يرام وبدورنا نتابع الطلبة من اللحظة الاولى حتى آخر الدوام.



واضافت الغانم ان اي ملاحظات ظهرت في اليوم الأول سنأخذها بعين الاعتبار ونحاول تجنبها وتفاديها لاحقا، لافتة إلى ان الامور تسير على افضل ما يكون وسنتجاوز هذه المرحلة بإذن الله ونبدأ مرحلة اعداد الطالب وتعويض ما فاته من الدراسة والتركيز اكثر على المهارات التي فقدها في الفترة السابقة.



وبينت ان الدوام في المدرسة يومي لجميع الطلبة وذلك بعد ما فتحنا فصولا جديدة، مع الالتزام بتعليمات وزارة التربية التي توصي بألا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد 20 طالبا، مشيدة في الوقت نفسه بتعاون اولياء الامور معنا في هذا الجانب.



وفيما يتعلق بغير المحصنين، ذكرت الغانم انه يتطلب منهم اجراء مسحة اسبوعية لدخول المدرسة وهذا هو الاجراء المتبع بناء على تعليمات وزارة الصحة، مؤكدة التزامنا باجراءات وتعليمات السلطات الطبية في البلاد التي لاقت تفهما والتزاما ايضا من اولياء الامور.



تأجيل الدراسة ببعض المدارس



إلى ذلك، أجلت بعض المدارس الاجنبية انطلاقة العام الدراسي للطلبة لمدة اسبوع على ان تستأنف الاحد المقبل وذلك بسبب النقص الكبير في هيئاتها التعليمية.



وكشفت مصادر مطلعة



لـ «الأنباء» عن ان بعض المدارس لم يصل معلموها إلى البلاد، الامر الذي ادى إلى نقص في الهيئة التعليمية، مشيرة إلى ان هناك عدد كبير منهم لازال عالقا.



وتوقعت المصادر انه خلال الاسبوع الجاري سيتم حل المشكلة، متمنية ان يكون عاما دراسيا ناجحا لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.



وحول عودة معلمي المرحلة الثانوية والاستعداد للعام الدراسي الجديد، قال مدير ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين حسين أحمد جمعة لـ «الأنباء» ان الجائحة عصفت بالعالم أجمع وتداعيات هذا الوباء شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ولعل أسوأها أن سلبت المدارس من أرواحها كما تسلب الجذور من أرضها، مشيرا إلى انه دائما تولد الأفراح من رحم الأحزان والآمال من تحت براكين اليأس، فها هي الجائحة بفضل من الله بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة وبدأت تلوح في الأفق بداية العام الدراسي الجديد.



وأضاف انه في هذا العام الذي سيزداد جمالا بعودة ابنائنا الطلبة ليكن شعارنا جميعا فيه «انطلاقة نحو التفوق»، وعلينا جميعا مراعاة كل الجوانب الاحترازية، متمنيا ان تكون سنة دراسية جديدة مليئة بالعلم والعمل والأمل.



من جهته، ‎أكد مدير ثانوية سعيد بن عامر بنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية سالم الشمري أنه تم البدء بالعام الدراسي الجديد 2021/2022 للهيئتين التعليمية والإدارية، حيث تم تطبيق جميع الاشتراطات واللوائح الصحية المتبعة والتي أوصت بها وزارة التربية والتحقق من حالة التحصين ضد «كوفيد-19» بالنسبة للمعلمين والإداريين، وبضرورة إحضار شهادة فحص PCR للمعلمين والإداريين الذين لم يتلقوا لقاح «كوفيد-19» والذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.



بدورها، استعدت ثانوية فارعة بنت أبي الصلت للبنات والتابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لاستقبال العام الدراسي 2021/2022، وتضافرت جهود فريق التدخل السريع والمعد مسبقا من قبل إدارة المدرسة من معلمات وإداريات.



‎وذكرت مديرة المدرسة مشاعل العنزي أنه تم تجهيز المدرسة بنقاط الفحص الحرارية للكشف عن أي حالات ـ لا سمح الله ـ كما يتم تسليم شهادة إثبات يومية لخلو الفاحص من أي أعراض مرضية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما تم التأكد من جاهزية عيادة المدرسة وغرف العزل والملصقات المكتوب عليها بنود التقيد بالاشتراطات الصحية، فضلا عن توفير كل ما يلزم من معقمات وكمامات وأجهزة الفحص الحرارية.