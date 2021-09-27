أعلن مدير عام شركة «spedia» التعليمية م.عبدالعزيز الفرحان عن إطلاق مبادرة مجانية لطلبة وطالبات لجميع المراحل، موضحا أن التطبيق سيتيح لكل الطلبة الدخول إلى الدروس التعليمية والشروحات بشكل مجاني لمدة شهر تنتهي في 25 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الخدمات المجتمعية والتعاون مع الأسر من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.



وقال الفرحان إنه نظرا لما تسببت فيه جائحة «كورونا» من تأثيرات سلبية على التعليم في البلاد وتراكم الفاقد التعليمي لدى الطلبة والطالبات وخاصة في المرحلتين الثانوية والمتوسطة اللتين تعتبران من أهم المراحل الدراسية في عمر الطالب، فقد قررنا في «spedia» إتاحة الوحدة الأولى من الملفات والدروس والشروحات المسجلة للطلبة بشكل مجاني طوال الشهر الأول من عودة المدارس، لافتا إلى أن هذه الدروس تم عملها من قبل أفضل وأمهر المعلمين والمعلمات بإشراف معلمين متميزين ومتابعة من قبل تربويين مختصين في المجالات الدراسية الأساسية.



وأوضح الفرحان أن المواد التي تشملها المبادرة تشمل جميع المواد الدراسية الأساسية من لغة عربية وانجليزية ورياضيات ومواد الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والأحياء، إضافة إلى مواد اللغة الفرنسية والتربية الإسلامية، لافتا إلى أن التطبيق يتضمن العديد من المزايا التي تساعد الطالب على فهم الدروس وتحقيق أعلى النتائج.



وأشار إلى أن منصة spedia خدمة تعليمية مفيدة للمتعلمين من عمر الحضانة إلى ما بعد الجامعة، حيث يشرف عليها شباب كويتيون مؤسسون معهد «سمارت مايند» الأكثر انتشارا بالكويت والذي يخدم أكثر من 8000 طالب سنويا.



وأضاف أن المنصة تقدم حلولا فريدة لزيادة استيعاب الطلبة للمناهج التعليمية والمقدرة على فهم مضامينها عن طريق خدمات تعليمية متكاملة مثل الفيديوهات المسجلة والتي تم تقسيمها حسب منهج وزارة التربية بحيث تغطي الكتاب من الجلدة إلى الجلدة من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر، بالإضافة الى دورات الاستعداد لاختبار القدرات المتوافرة في التطبيق.



وذكر أن «spedia» تحتوي على خدمة حصص الـVIP وهي حصة خاصة تكون فردية ومباشرة للطالب ليتم التركيز فيها على شرح مهارات معينة وإيجاد نقاط ضعف الطالب ووضع خطة ومنهج لتجاوز هذا الضعف، بالإضافة إلى ذلك فإن من مهام المعلم المتابعة الدورية لضمان فهم وتفوق الطالب، وهي متوافرة لجميع المواد والمراحل والمناهج لجميع الأعمار حيث ان المنصة لديها أكثر من ألف معلم.



وأوضح أنه توجد في التطبيق فصول افتراضية مباشرة «LIVE» وتشمل برنامج التقوية ودورات تأسيس الصغار ودورات اللغة الانجليزية ودورات توفل وآيلت، اضافة إلى دورات جدول الضرب والقسمة.