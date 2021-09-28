عقدت الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» لقاء تنويريا افتراضيا للموظفين الجدد والعائدين وأعضاء هيئة التدريس استعدادا للفصل الدراسي المقبل لخريف 2021.

ورحبت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد بعودة أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي، حيث أشادت بمرونة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس منذ بداية الوباء، ناعية المؤسس والرئيس السابق للجامعة الأمريكية في الكويت د.شفيق الغبرا، قائلة: لقد كان شخصية كاريزمية ودائم التواصل ولديه العديد من الأفكار ولم يكن يخجل من مشاركتها واختبارها وتنفيذها، يحب بطبيعته إشراك كل شخص مما خلق «ضجة» مؤسسية أصبحت معدية، بالنسبة له وللآخرين الذين عملوا معه كان على الجامعة الأمريكية في الكويت أن تكون مختلفة وأصبحت كذلك، لذا بدلا من أن نتبع كنا نقود وأعتقد أنه إلى حد كبير هذا ما نواصل القيام به.



وناقشت رئيسة الجامعة التطورات المختلفة التي تم تنفيذها على البنية التحتية التكنولوجية للجامعة والخطط الإستراتيجية لتعزيز مهمة المؤسسة نحو توفير بيئة تعليمية استثنائية للطلاب وكان من بين تلك الخطط جلسات تدريب أعضاء هيئة التدريس التي استضافها مركز التميز التعليمي في الجامعة، حيث قدم المركز ورش عمل متعددة لتعزيز ممارسات التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس لدمج الأساليب التربوية الأكثر فاعلية لتشجيع تجربة تعليمية مفيدة متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.