عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارين يقضيان بافتتاح مدرستين لطلبة التربية الخاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية خلال الفصل الدراسي الثاني.



وذكر اليعقوب في القرارين أنه المدرسة الكائنة ضمن القطاع (2 E) بالمدينة سيتم تسميتها باسم مدرسة الإرادة للتربية الخاصة - بنين، كذلك تسمية المدرسة الكائنة في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن القطاع (D5) باسم مدرسة التحدي للتربية الخاصة بنات، ونقل تبعية إدارتهما والإشراف عليهما لإدارة مدارس التربية الخاصة وتفتتحان اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 وتتولى إدارة مدارس التربية الخاصة مسؤولية الإشراف عليهما وتوفير الكوادر التعليمية والإدارية وكل التجهيزات الفنية والأثاث بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

على أن يسرى القراران اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.



من جهة اخرى، طالبت وزارة التربية المناطق التعليمية بتزويد إدارة التنسيق والمتابعة ببيانات المعلمين الواصلة إلى المناطق التعليمية مباشرة من ديوان الخدمة المدنية.

جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل التعليم العام أسامة السلطان للمناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه: إنه نظرا لجهود قطاع التعليم العام والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، ولشروع ديوان الخدمة المدنية في تحويل الكوادر التعليمية (الكويتيين) مخرجات الكليات التربوية الحديثة إلى المناطق التعليمية مباشرة.

وحرصا على رصد ومتابعة حجم المدخلات على مكونات المشغول الفعلي للكوادر التعليمية وتفعيلا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو الالتزام بتزويد إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام - قسم المتابعة الفنية ببيانات الكوادر التعليمية الذين تم استقبالهم في المناطق التعليمية مباشرة من قبل ديوان الخدمة المدنية حسب النموذج المعتمد، آملين أن تصل هذه البيانات متكاملة مع نهاية كل شهر وذلك للأهمية القصوى.