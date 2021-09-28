ثامر السليم



وقع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تأتي الاتفاقية ضمن التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني إن توقيع اتفاقية التفاهم مع هيئة ضمان الجودة بالمملكة المتحدة «QAA»، يأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين الطرفين، حيث جاءت لتعزيز فهم نهج الجهتين لضمان جودة التعليم العالي، والأنظمة ذات الصلة والمسائل المتعلقة بالمعايير المتبعة في تقييم التعليم العالي في كلا البلدين، وتبادل المعلومات وتقديم المشورة المهنية بكل الأنشطة، والاستعانة بالمتخصصين لتعزيز البعد الدولي لعمليات المراجعة.



ولفت العدواني الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق تعاون ملموس لتوفير الدعم من قبل هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة لبناء قدرات الموظفين وفق معايير الجهاز، وتحقيق الدعم لعمليات الاعتماد المحلية من خلال توفير المراجعين المعتمدين لدى هيئة ضمان الجودة «QAA»، وتطوير المعايير والموضوعات ذات الصلة بعمليات الاعتماد وغيرها من المشاريع المتفق عليها.