أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي أنه قد تم قبول 261 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.



ويشمل هذا العدد أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأبناء وأزواج كل من (الهيئة الأكاديمية المساندة، مدرسي اللغات، أبناء العاملين بالجامعة)، أبناء وأزواج الديبلوماسيين، منح وزير التعليم العالي، الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، أزواج الكويتيين، أبناء الشهداء، منح الطلبة المتفوقين، مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الكويت.



وسيكون اعتماد القبول On-line من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني (HYPERLINK «http://portal.ku.edu.kw/admission»http://portal.ku.edu.kw/admission)، وسداد الرسوم (10) دنانير.