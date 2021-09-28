ثامر السليم



عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه السادس برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس مساء أمس الأول.



وعقب الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي بأن المجلس استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على المرسوم رقم (182) لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، مضيفا أن المجلس رحب بقرار وزير التعليم العالي رقم (231) لسنة 2021 بشأن تعيين أ.د موضي الحمود رئيسا لمجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، وتعيين د.عادل الحسينان أمينا لمجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم.



وأشار الرفاعي إلى أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه قرار مجلس الجامعة بشأن مشروع ميزانية الجامعة للسنة المالية (2022/2023)، وأحال المجلس طلب مجلس الجامعة بشأن الإبقاء على مركز علوم البحار بموقع الفنطاس، ومركز العلوم الطبية بموقع الجابرية لحين انتقال جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية إلى مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم التأسيسي وفقا للمادة (40) من قانون 76 لسنة 2019، كما اعتمد المجلس قرار مجلس الجامعة بشأن قبول الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت المستوفين لشروط القبول المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021/2022) من فئة غير الكويتيين.



وأضاف الأمين العام إنه تمت مناقشة مذكرة تشكيل لجنة لدراسة وإعداد اقتراح بشأن السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، كما اطلع المجلس في اجتماعه على كتاب جامعة الكويت بشأن التقرير النهائي لفريق عمل تطبيق أحكام المادة (42) من قانون 76 لسنة 2019 في شأن اللوائح المطلوب اعتمادها من مجلس الجامعات الحكومية والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.