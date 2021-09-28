أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم إلكترونيا للطلبة المفصولين والذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط المذكورة بالقرار الوزاري رقم 195 بتاريخ 11/8/2021 ابتداء من تاريخ 22/9/2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 20/11/2021 ويمكن للطلبة المفصولين التقدم لنظام طلبة رفع المعدل عبر الرابط التالي: HYPERLINK «https://bit.ly/3zupzhg»https://bit.ly/3zupzhg.



1- نظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية: نظام تسجيل طلبة غير المقيدين ويتم قيدهم برقم جامعي وسجل دراسي جديد ويعرفون على نظام الطلبة بمسمى جديد (طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية).



2- الطالب الخاضع لهذا النظام: الطالب المفصول فصلا نهائيا في تاريخ لاحق لتاريخ صدور قانون الجامعات الحكومية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام.



3- الاستمرار في الدراسة: يقصد بها السماح للطالب بالدراسة في الجامعة وفقا لنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية على نفقته الخاصة بعد سداد الرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية.



4- العام الجامعي الواحد: (فصلين دراسيين اعتياديين - فصل دراسي صيفي).



أولا: ضوابط عامة لعودة الطلبة المفصولين بسبب انخفاض المعدل:



ألا يكون فصل الطالب من الجامعة سابقا لتاريخ صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.



أن يكون فصل الطالب من الجامعة لسبب من الأسباب الآتية:



تجاوز عدد إنذارات المعدل العام المسموح بها وفقا للقواعد والنظم المتبعة بالجامعة.



استنفاد المدة الاعتيادية للتخرج لوجود إنذار بالمعدل العام أو التخصص أو كلاهما معا.



استنفاد عدد مرات الإعادة لطلبة كلية الحقوق للفرقة الدراسية وانخفاض المعدل عن 70%.



أن يتقدم الطالب المفصول بطلب إلى الجهة المختصة في الجامعة يفيد برغبته في الاستمرار في الدراسة على نفقته الخاصة وفقا لنظام طلبة رفع المعدل، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذه الضوابط والمعايير أو من تاريخ فصله على حسب الأحوال، وللجامعة تحديد الفصل الدراسي الذي يلتحق فيه الطالب المفصول وفقا للسعة المكانية المناسبة.



يسمح للطالب بأن يستمر في الدراسة بالجامعة (نظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية) على نفقته الخاصة بعد الدفع المسبق للرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، ولا يجوز له استرداد هذه الرسوم أو جزء منها في حال انسحابه جزئيا أو كليا أو في حال عدم استيفائه للشروط المقررة لإعادة القيد بالجامعة.



يؤدي الطالب الذي يستمر في الدراسة بالجامعة بعد فصله فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام رسوما تدفع مسبقا مقدارها:



- 230 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي لكليات الدراسات الإنسانية.



- 245 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي للكليات العلمية.



6- يخضع الطالب المفصول فصلا نهائيا بعد تسجيله بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية للوائح والنظم المتبعة في الجامعة بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وآمنة.



7- يجب على الطالب المسجل بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية أن يستوفي الشروط الخاصة برفع المعدل خلال مدة أقصاها عام جامعي واحد حتى يعاد قيده.



8- لا يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية أن ينقطع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد، فإن تجاوز ذلك لا يسمح له بالاستمرار ولا بإعادة التسجيل.



ثانيا: معايير عامة لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائيا بسبب انخفاض المعدل:



1- دراسة الطلب المقدم من الطالب المفصول من قبل الجهة المختصة بالجامعة لتحديد ما إذا كان من شأن استمرار الطالب في الدراسة بالجامعة لمدة عام جامعي رفع معدل الطالب من عدمه.



2- لا يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية التسجيل بأكثر من العبء الدراسي الاعتيادي، وذلك دون الإخلال بالقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



3- يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية إعادة المقررات الدراسية وفق القواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



4- يحسب للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية جميع تقديراته في جميع المقررات الدراسية عند احتساب المعدل العام ومعدل التخصص وفقا للقواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن.



5- يعاد قيد الطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية بعد استيفائه للشروط الخاصة برفع المعدل وذلك وفق القواعد والنظم المعمول بها.



6- يراعى عند إعادة الطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية احتساب الفترة المسجل بها على هذا النظام ضمن المدة الاعتيادية للتخرج الخاصة به بموجب عدد الوحدات التي قام بتسجيلها باستثناء الفصل الصيفي، وذلك على النحو التالي:



نظام سنوي نظام فصلي نصف سنوي



دراسات عليا عام أكاديمي لكل 9 وحدات دراسية فصل دراسي لكل 6 وحدات دراسية.



بكالوريوس عام أكاديمي لكل 24 وحدة دراسية فصل دراسي لكل 12 وحدة دراسية.