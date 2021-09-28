بحث وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب مع مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض د.عبدالرحمن العاصمي سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والاستعداد للعودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا وما فرضته من تحديات على منظومة التعليم بدول المجلس.



وأكد اليعقوب، في تصريح لـ «كونا» على هامش اللقاء، اهتمام الكويت بتعزيز آفاق التعاون العلمي والبحثي مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات العلمية والتعليمية كافة وسبل تعزيز مفهوم التعليم الجيد.



وتقدم بالتهنئة إلى د.العاصمي بمناسبة تعيينه مديرا عاما لمكتب التربية العربي لدول مجلس الخليج ـ الرياض، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.



من جهته، أعرب العاصمي، في تصريح مماثل لـ «كونا»، عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء المسؤولين في وزارة التربية الكويتية، منوها بالجهود المبذولة التي تقوم بها الكويت من أجل العودة الآمنة للمدارس.



وأكد على أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، مبينا أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا لمبدأ العمل المشترك بين دول المجلس.



وأشاد بالاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الصدد لتسريع العودة إلى الدراسة.