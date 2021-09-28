قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ان الادارة العامة للتعليم الخاص انشأت غرفة عمليات مركزية بمقرها وجهزتها بالوسائل والأدوات المطلوبة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وقال الحويلة، في لقاء مع «كونا»، ان دوام طلبة المدارس الأجنبية انطلق بسهولة ويسر وذلك وفق ما نقلته تقارير غرفة العمليات المركزية من التزام المدارس الخاصة الأجنبية بالاشتراطات والتدابير الاحترازية كافة.



وأشار إلى تدريب الموظفين المكلفين بعضوية غرفة العمليات المركزية في المناطق التعليمية التابعة للتعليم العام عبر غرفة العمليات المخصصة للتعليم الخاص وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد.



وأوضح أن المدارس الخاصة الاجنبية البالغة 121 مدرسة من مختلف الانظمة التعليمية استقبلت نحو 160 ألف طالب وطالبة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بشأن نظام العمل في المدارس الخاصة والرسوم الدراسية فيها للعام الدراسي 2021/2022 وفي ضوء خطة الوزارة المعتمدة لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.



وذكر أن إدارة التربية الخاصة انتهت من تجهيز جميع مدارس التربية الخاصة بمتطلبات الاشتراطات الصحية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة لتصبح جاهزة لاستقبال المتعلمين ابتداء من يوم الأحد المقبل.



وأضاف ان 81064 طالبا وطالبة مقيدين في المدارس العربية الخاصة البالغ عددها 61 مدرسة خاصة عربية أهلية ونموذجية سيبدأون بالدوام حضوريا في مدارسهم على مجموعتين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وأكد أن وزارة التربية ممثلة بالادارة العامة للتعليم الخاص باشرت كل الاجراءات والتدابير بهذه المدارس استعدادا لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة حيث تم تدريب الفرق المكلفة في المدارس الخاصة على تنفيذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية.



وأفاد بأنه تم تشكيل لجان متخصصة بالاشتراك مع وزارة الصحة للاشراف ومتابعة المدارس الخاصة في تنفيذ الاشتراطات الصحية وتعميم النسخة المحدثة من دليل العودة الآمنة للطلاب على المدارس الخاصة.



وأوضح الحويلة أن إدارة التربية الخاصة انتهت كذلك من انجاز وتسجيل الكتاب الصوتي لمناهج التعليم العام للمراحل التعليمية المختلفة والذي سيخدم أصحاب الاعاقة البصرية.



وذكر أن الادارة أنشأت قناة تربوية خاصة بالاعاقة السمعية سيتم من خلالها عرض فيديوهات لشرح المواد الدراسية بلغة الاشارة إضافة إلى اعتماد قاموس إشاري ليكون مرجعا للهيئة التعليمية والمتعلمين وأولياء الأمور.



على صعيد متصل، أعلن د.الحويلة عن تسلم وتخصيص مدرستين في مدينة صباح الأحمد السكنية الأولى تحمل اسم «التحدي للتربية الخاصة ـ بنات» والثانية باسم «الارادة للتربية الخاصة ـ بنين» وذلك لتخفيف الضغوطات التي تقع على كاهل أولياء الأمور ولخدمة أهالي المنطقة والمناطق القريبة منها.



وأضاف أن المدرستين سيتم افتتاحهما رسميا اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021/2022 على أن تتولى إدارة مدارس التربية الخاصة مسؤولية الاشراف عليها وتوفير الكوادر التعليمية والادارية وجميع التجهيزات الفنية والأثاث بالتنسيق مع جهات الاختصاص.