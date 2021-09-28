بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية المستشار وائل يوسف المطوع موافقة وزارة التربية على مبادرة الاستعانة بالمهندسين الكويتيين لسد العجز في تدريس تخصصات الفيزياء والكيمياء والكهرباء.



وقال المطوع إن قرار الاستعانة بالمهندسين الكويتيين للتدريس لدى وزارة التربية قرار صائب ويساهم في معالجة مشكلة خريجي الهندسة خاصة أن لديهم الكفاءة والقدرة على تدريس هذه التخصصات، كما يساهم في عملية تكويت التعليم.



واقترح المطوع إشراك الأكاديميين والمدربين من كلية التربية الأساسية في عملية اختيار الكفاءات من المهندسين المتقدمين لعملية التدريس لضمان اختيار القادرين على إيصال المعلومة للطلبة ومن يملكون المقومات اللازمة للعمل مدرسين، ومن ثم تنظيم برنامج تدريبي متكامل «شبيه ببرامج تهيئة الموظفين الجدد» لمن يتم اختيارهم من المهندسين يتم خلاله تدريبهم على طرق ومناهج التدريس وكيفية التواصل مع الطلبة وكيفية توصيل المعلومة للطالب بشكل سليم للحفاظ على جودة التعليم.



وقال المطوع إن وزارة التربية لديها أيضا فرصة ذهبية لإعداد فريق تدريبي داخلي من المعلمين المتقاعدين الأفاضل من خلال إعدادهم بدورات لتأهيلهم مدربين محترفين لتدريب المعلمين الجدد لرفع مستواهم التدريسي وإكسابهم الخبرة المطلوبة بوقت قياسي من خلال نقل خبرات المتقاعدين الكبيرة لهم.



وتوجه المطوع بشكره وتقديره إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف لاتخاذه هذا القرار الجريء الذي جاء في وقته المناسب، متمنيا السداد والتوفيق لجميع المتقدمين للتدريس، كما تقدم بخالص التهاني لقيادات وزارة التربية ومديري المدارس وجميع المعلمات والمعلمين الأفاضل وكل الطلبة باقتراب بدء العام الدراسي الجديد، كما توجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه وأن تزول جميع آثار جائحة كورونا وانتظام العملية التعليمية كما كانت قبل الجائحة بعودة الطلبة الى القاعات الدراسية.