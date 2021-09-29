عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 5 قرارات تقضي بافتتاح 5 مدارس جديدة بمنطقة الوفرة السكنية التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، وذلك خلال الفصل الأول من العام الجديد.

وحدد اليعقوب أسماء المدارس من خلال القرارات التي تلقت «الأنباء» نسخة منها وهي: روضة الطموح قطعة 4، ومدرسة د.عبدالرحمن العوضي الابتدائية للبنين (ذات معلمات) قطعة 1، ومدرسة نصرة علي النقي الابتدائية للبنات قطعة 4، ومدرسة موضي سلطان العيسى المشتركة «متوسط وثانوي» للبنات قطعة 8، ومدرسة عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة «متوسط وثانوي» للبنين قطعة 1، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022م وتتولى منطقة الأحمدي التعليمية إصدار نشرة تسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزم المدرسة من أعضاء الهيئة الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.