نظّم قسم الموارد البشرية لدى الكلية الأسترالية في الكويت لقاء تنويريا للموظفين الجدد لتعريفهم بالكلية والترحيب بهم فيها، وكان من بين الحضور موظفون جدد من خارج الكويت، حيث حضروا عن طريق المنصة الإلكترونية ميكروسوفت تيمز، بالإضافة إلى موظفين في الكويت، حيث حضروا إلى الحرم الكلية شخصيا.



عقد اللقاء على مدى يومين، حيث ركزت الجلسة الأولى على تعريف الموظفين الجدد بالكلية عن طريق إعطائهم نظرة عامة عن الكلية ونظمها ولوائحه، وبدأت الجلسة الأولى بمقدمة من قبل قسم الموارد البشرية، ثم تلاها كلمات ترحيب من قبل رئيس الكلية الأسترالية في الكويت د.عصام زعبلاوي، ونائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية د.حسين عبدالله، وتم تسليط الضوء على أقسام الكلية الأكاديمية والإدارية، كما تم شرح البروتوكولات الخاصة بـ «كورونا» من قبل موظفي قسم الصحة والسلامة، حرصا من الكلية على صحتهم وصحة زملائهم أثناء عملهم.



أما الجلسة الثانية فقد استهدفت أعضاء هيئة التدريس، حيث شملت شرحا لنظرة الكلية للتعليم والتعلم وأيضا إلى لوائح وقواعد الفصول الدراسية، كما تم تعريف هيئة التدريس ببرامج البحث العملي لدى الكلية، وكيفية الاستخدام الفعال لمنصات التعليم عن بعد.



واختتم اللقاء بكلمة من قبل د.حسين عبدالله، حيث شكر الحضور ومنظميه على جهودهم التي ساهمت بنجاحه، وثم بين رؤية الكلية وأهدافها وخططها الاستراتيجية للمستقبل.