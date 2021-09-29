نظّم مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية بالشراكة مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD برنامجا تدريبيا متكاملا عن اختلافات التعلم، وذلك يوم الأربعاء 15سبتمبر الجاري، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة التدريس في كلية الكويت التقنية لنشر الوعي عن أنواع اختلافات التعلم التي تؤثر على الطلبة والطالبات في مسارهم التعليمي.



وانطلاقا من حرص كلية الكويت التقنية على تعزيز المهارات لدى موظفيها تم تصميم برنامج تدريبي مختص لاحتياجات الكلية وطلبتها، بالتعاون مع KALD حيث قدمت البرنامج د.بدرية الحجي أستاذ مشارك ومساعد العميد للشئون الطلابية (بنات) بكلية التربية الأساسية تحت عنوان: «دعم طلبة صعوبات التعلم وفهم احتياجاتهم».



وقالت رئيسة مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية نورة العصيمي ان التعليم حق للجميع مهما كانت الصعوبات والتحديات التي يمكن ان يواجها الطالب، لذلك فمن الضروري جدا أن يكون المدرس متفهما لاحتياجات التعليم المختلفة، ومن هنا قام مركز التعليم المستمر بتوفير فرص تدريبية متنوعة لمجتمعنا والاستفادة من شراكات محلية ودولية لضمان جودة التجربة التدريبية.



وفي تعليق لها على مشاركة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD، قالت أمال الساير ان تدريب المعلمين على أساليب تدريس الطلبة ذوي اختلافات التعلم هو أحد الأهداف الرئيسة للجمعية الكويتية لاختلافات التعلم منذ تأسيسها في عام 2007، موضحة ان المعلم المؤهل هو الركن الأساسي في عملية تعليم ناجحة وشاملة لكل نواحي حياة الطالب الأكاديمية والنفسية والاجتماعية.