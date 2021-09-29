زارت إدارة جامعة الكويت مشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك لتفقد سير الأعمال في مكونات ومرافق المشروع، وكان على رأس الوفد الزائر مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. بدر البديوي وأمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.سجى أبو خمسين، وكان في استقبال الوفد الزائر مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي.

وفي هذا الصدد أوضح أ.د.البديوي أن الجولة الميدانية تأتي استكمالا للزيارة التي أجرتها الإدارة الجامعية للمشروع في يوليو من العام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج سير الأعمال كانت مطمئنة وهو الأمر الذي سيساهم في تسريع خطط جامعة الكويت للانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، لافتا إلى أن هذا التوجه سيخدم السير نحو تشغيل المدينة الجامعية بالكامل وتوفير سعة مكانية كافية لاستقبال أبنائنا الطلبة الذين تم قبولهم في جامعة الكويت بأعداد فاقت التوقعات خلال العام الجامعي 2021/2022.



وأضاف أ.د.البديوي أن جهود الجامعة لتسريع الانتقال الشامل إلى مدينة صباح السالم الجامعية تأتي بالتوازي مع الحرص على فتح المجال أمام تسليم المواقع الحالية التابعة لجامعة الكويت للجامعة الحكومية الرديفة وهي جامعة عبدالله السالم، متمنيا أن تباشر أعمالها التشغيلية بأسرع وقت ممكن لخدمة أبنائنا الطلبة.