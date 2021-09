استضافة مثل هذه الفعاليات في AUM تهدف إلى إلهام الطلبة والخريجين من خلال منحهم الفرصة للاستماع والتفاعل مع الأشخاص الذين أحدثوا فرقاً في العالم



مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2021ـ2022، استضافت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) مايكل ماسيمينو، رائد فضاء سابقا في وكالة «ناسا» الذي وجه رسالة لطلبتها وخريجيها، وشاركهم خبراته وتجاربه، وذلك يوم امس الأربعاء 29 الجاري.



وقد شهدت الفعالية التي تحمل عنوان «Follow Your Dreams, Reach for the Stars» إقبال وحضور الآلاف من طلبة AUM وخريجيها الذين تفاعلوا مع ماسيمينو الذي تكلم عن مسيرته الناجحة كرائد فضاء وعن التحديات التي واجهها خلال رحلته المهنية وأثناء مهامه في الفضاء.



إن استضافة مثل هذه الفعاليات في AUM تهدف إلى إلهام الطلبة والخريجين من خلال منحهم الفرصة للاستماع والتفاعل مع الأشخاص الذين أحدثوا فرقا في العالم.



الجدير بالذكر أن ماسيمينو قد شارك في مهمتين لمكوك الفضاء «shuttle missions» وأربع عمليات سير في الفضاء «spacewalks»، وهو أول شخص غرد عبر تطبيق تويتر من الفضاء، كما يحمل ماسيمينو الرقم القياسي لعملية السير في الفضاء في مهمة مكوك فضائي واحدة، بالإضافة إلى أنه أكمل بنجاح أكثر عملية تعقيدا للسير في الفضاء، لإصلاح مرصد هابل الفضائي «Hubble Space Telescope».



هذا، وتجدر الإشارة إلا أن ماسيمينو هو أستاذ محاضر في كلية الهندسة في جامعة كولومبيا، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية وماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية.

وبالتالي، فإن هذا الحدث هو إضافة نوعية لطلبة وخريجي الهندسة في AUM وخاصة الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية وأولئك الذين يشاركون في الأنشطة في مركز البحث والابتكار ونادي الروبوتات.