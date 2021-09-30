عبدالعزيز الفضلي



نجحت وزارة التربية متمثلة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية في تنظيم عودة تجريبية لرياض الاطفال صباح امس وفقا للاشتراطات الصحية، حيث باشر الاطفال دوامهم في يوم تجريبي بروضة القرين بحضور وكيل التعليم العام اسامة السلطان ووكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة ومدير المنطقة محمد عايض العجمي.

وسارت الامور على ما يرام وفق خطة موضوعة وبمتابعة من مراقبة رياض الاطفال بالمنطقة سمر العماني، والتزم الاطفال بالحضور وبتعاون مع أولياء أمورهم، حيث قدمت الادارة المدرسية لهم يوما دراسيا متكاملا، اضافة الى تقديم وجبات الطعام التي احضرها الاطفال من منازلهم.



وقال الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان: إن منطقة مبارك الكبير التعليمية قامت بهذه التجربة بعد موافقة وزارة التربية وأولياء الأمور لقضاء يوم دراسي كامل تجريبي فعلي في روضة القرين، والذي لم نكن متخوفين منه وذلك لثقتنا في استعداد المنطقة وأيضا ثقتنا في باقي المناطق التعليمية وأهل الميدان كبيرة.



وأكد السلطان أن وزارة التربية والقائمين عليها حريصون على سلامة جميع الطلبة والطالبات في المدارس وهذا ما شاهدناه على أرض الواقع في التجربة الميدانية في روضة القرين التي كانت منظمة وناجحة بشكل كبير ومطمئنة لأولياء الأمور الذين حرصوا على تجربة هذا اليوم ليروا بأنفسهم استعدادات وزارة التربية على أرض الواقع من دون أي عراقيل أو مشاكل تذكر.



من جهته، قدم الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة رسالة شكر للقائمين على منطقة مبارك الكبير التعليمية وروضة القرين على تضافر جهودهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وتلبية جميع احتياجات مرحلة رياض الأطفال، مؤكدا ان ما شاهدناه شيء مميز ورائع جدا ويعكس الدور الكبير الذي تقوم به الادارات المدرسية.



بدوره، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة محمد عايض العجمي: اليوم (أمس) قمنا بتجربة العودة الآمنة للمدارس بحضور فعلي لابنائنا الطلبة، وهي التجربة الأولى على مستوى المناطق التعليمية قبل بدء العام الدراسي بهدف طمأنة أولياء الامور في جاهزية المدارس واستعداد منطقة مبارك الكبير التعليمية لاستقبال ابنائنا الطلبة.



من جانبها، أكدت مراقبة رياض الاطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية سمر العماني ان التعليم المدرسي المباشر يعتبر الأساس في العملية التعليمية، لذلك قمنا بهذه التجربة التي تحمل عنوان «ها نحن عدنا بأمان» وهي دوام أطفال احدى رياض منطقة مبارك الكبير التعليمية قبل الدوام الرسمي للمتعلمين، مشيرة الى ان اولياء امورهم شركاء في هذا القرار.

واضافت ان التجربة تمت وفقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية التي تعد عاملا أساسيا في تمكننا من العودة للتعليم الحضوري المباشر، لافتة إلى ان ذلك يأتي لأهمية مرحلة رياض الأطفال وتسليح الطفل بالمهارات اللازمة لتهيئته للتأقلم مع المكان الجديد الذي انتقل إليه ولتعويده على الاعتماد على نفسه للقيام ببعض المهام البسيطة ولحماية الطفل من المشكلات التي قد يتعرض لها وتؤثر على مستقبله كالعزلة والعنف وتشجيعه على التعاون مع زملائه والتفاعل معهم.

واعربت العماني عن بالغ شكرها وتقديرها لوكيل التعليم العام اسامة السلطان ووكيل التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ومدير المنطقة محمد العجمي على حضورهم ودعمهم لهذه التجربة الناجحة، مشيدة في الوقت نفسه بمديرة الروضة هند ملك والعاملين معها وبأولياء الامور على جهودهم الكبيرة في هذا الجانب.