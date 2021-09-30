قدمت الأستاذة المساعدة في الأدب الإنجليزي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د.شهد الشمري بالتشارك مع الخريجة ياسمين العسكري، ورقة بحثية تحت عنوان المنفى والجسد المعاق في رواية «حياة وحب ومغامرات زيلوا الحلفي» للكاتبة والأكاديمية رندة جرار.



ونشرت هذه الورقة البحثية في الملتقى الأكاديمي الدولي: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية «IAFOR»، وشملت عددا من الموضوعات التي تمت مناقشتها منها المنفى، والاغتراب، والإعاقة، والهوية، واللغة، باستخدام عمل إدوارد سعيد كمنطلق للبحث وجدلياته.



وقالت د.شهد الشمري: «إن المشاركة في تأليف ورقة بحثية مع الخريجة ياسمين العسكري، كانت تجربة تعليمية رائعة، وقدمت تجربة كبيرة في المجال الأكاديمي لياسمين التي تعتبر من الخريجات المميزات في تخصص الأدب الإنجليزي»، معربة عن سعادتها بهذا العمل المشترك مع العسكري، متمنية لها في الوقت عينه مواصلة دراستها العليا.



وتخرجت العسكري من قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الخليج وهي تعمل الآن كمدرسة للغة بدوام كامل، ولتحقيق طموحها في الحصول على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي، تهتم العسكري بنشر أوراق بحثية تهدف إلى تعزيز تجربتها الأكاديمية.



من ناحية أخرى، تحرص د.شهد الشمري بشكل دؤوب على دعم الطلبة من خلال تطوير مهاراتهم الأكاديمية، وتنظيم الأنشطة التي تضيف إلى خبراتهم الدراسية وتعزز من ارتباطهم في مجال تخصصهم.



كما ساهمت د.الشمري في كتابة فصلين لكتابين مختلفين، علاوة على مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية مثل «TESOL» ومؤتمر «الأفلام والإعلام البصري في الخليج».



وتتطلع الشمري خلال العام الحالي إلى نشر مذكرات تحت عنوان «Head Above Water» تسلط الضوء فيها على دور التعليم والمعلمين.