طالبت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بضرورة دعم ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على وجه السرعة لقبول جميع الطلبة الكويتيين، والاتساع في فتح الشعب الدراسية في ظل جائحة كورونا، وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومتطلبات وزارة الصحة لتنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة للطلبة للقاعات الدراسية.



وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم في تصريح صحافي إن ما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من إجحاف وشح في الميزانية وعدم الالتفات إلى مطالبهم، أدى إلى أزمة قبول متوقعة في جميع مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2022/2023.



وأضاف الحضرم: إن تقليص ميزانية «التطبيقي» يتنافى مع متطلبات السلطات الصحية بتطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للعودة الآمنة للطلبة، مشيرا إلى ان كليات ومعاهد التطبيقي بها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، حيث تعتبر أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد، وهو ما يتطلب معه زيادة أعداد الشعب الدراسية بالأقسام العلمية، وفتح شعب جديدة أمام الطلبة، بالإضافة إلى فتح باب الاستعانة بالأساتذة الأكاديميين لتلبية احتياجات «التطبيقي» من الهيئة التدريسية في العجز الكبير الذي تواجهه.



وأكد الحضرم أن أي تهاون في دعم ميزانية الهيئة سيؤدي إلى صعوبة العودة إلى القاعات الدراسية، وتنفيذ الاشتراطات الصحية التي دعا إليها مسؤولو الصحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح خطة التطبيقي للعودة الآمنة.