استنكر المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعد السبيعي سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها عميد القبول والتسجيل بالهيئة وعدم مبالاته بمستقبل الطلبة.



وقال السبيعي إن القائمة طلبت في كتاب رسمي لقاء مع العميد منذ شهر اغسطس الماضي ولم يصلنا أي رد منه، وان وفدا من القائمة حاول مرات عدة الدخول للعميد لنقل معاناة الطلبة ولكن دون جدوى، موضحا أن القائمة تتفهم أسباب أزمة القبول والأعداد الكبيرة التي تقدمت للتسجيل بكليات ومعاهد الهيئة وارتفاع نسب الناجحين بالثانوية، إلا أنه من غير المقبول أن يغلق العميد باب مكتبه في وجه الطلبة رغم تعرض الكثير منهم لظلم بين، فهناك طلبة نسبتهم تخطت 80% وتم توزيعهم على المعاهد، وفي المقابل هناك طلبة نسبهم 70% واقل وتم قبولهم بقطاع الكليات وهذه الشريحة من حقها التقدم بتظلم لتصحيح وضعهم الدراسي وإعادة توزيعهم حسب نسبهم المئوية ولكن عميد القبول رافض تماما لفتح باب التظلمات وهذا فيه ظلم كبير للطلبة وسوف يؤثر سلبا على مستقبلهم الدراسي والوظيفي.



وطالب السبيعي وزير التربية د.علي المضف، ورئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د. حمد المطر، ومدير عام الهيئة د. جاسم الأنصاري بسرعة التدخل لتصحيح هذه الأوضاع وفتح باب التظلمات للطلبة ليتمكنوا من الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون في دراستها وحسب النسبة المئوية لكل منهم.