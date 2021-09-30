دعا رئيس جمعية الدراسات العليا د.محمد العتيبي رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود بوضع الأسس لتحقيق التميز العلمي لتكون الجامعة أحد صروح التعليم العالي في المنطقة، وذلك بتقديم تعليم متميز وبيئة أكاديمية إيجابية تساعد على تنمية شخصية الطالب وصقل قدراته الفكرية والابداعية ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع.



وشدد العتيبي في تصريح صحافي على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة حول نوعية الكليات والتخصصات التي تضمها الجامعة منذ البداية، لتتبعها خطوات وآليات عمل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها المجلس التأسيسي.



وأضاف: إن أزمة القبول التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية تستوجب على المجلس التأسيسي سرعة الانتهاء من وضع الخطط لافتتاح الجامعة وإنشاء أول كلية لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 2022-2023، للقضاء على أزمة القبول، فالجامعة لديها المقومات الأساسية من البنية التحتية لمباني وقاعات جامعة الكويت القديمة التي آلت إليها بحسب قانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019، حيث خصص مواقع جامعة الكويت بالشويخ وكيفان والخالدية لتكون لجامعة عبدالله السالم، وذلك يؤهلها الى وضع خطة لاستقبال الطلبة في أقرب وقت ممكن، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.