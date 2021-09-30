حصلت كلية الطب في جامعة الكويت على الاعتماد الأكاديمي من قبل برنامج رابطة التقييم والاعتماد للتعليم الطبي بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وقالت القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الكويت د.نورة السويح، في تصريح صحافي، ان حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي يعد إنجازا عظيما لرفع اسم جامعة الكويت عالميا وهو استمرار لإنجازات كلية الطب المتميزة على مستوى التدريس والأبحاث وخدمة المجتمع.



وأشادت السويح بالجهود المبذولة خلال فترة إعداد تقرير التقييم الذاتي لكلية الطب وحتى حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي في سبتمبر 2021 من جميع الجهات داخل وخارج الجامعة.



واكدت ان وزارة الصحة هي الشريك الاستراتيجي الذي يشارك في تعليم طلبة كلية الطب، مثمنة دور مدير وأعضاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تحقيق هذا الانجاز الأكاديمي.



واضافت السويح ان الكلية استدعت مؤسسة استشارية عالمية من الولايات المتحدة الأميركية لاستشارتها في برنامج التعليم الطبي في كلية الطب بهدف المحافظة على مستوى الكلية وربطها بمثيلاتها من كليات الطب العالمية.



وافادت بأنه تم عمل عدة ورش عمل تدريبية وإعداد كتيب يتضمن معايير الاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتماشى مع معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.



يذكر ان كلية الطب تأسست عام 1973 وخرجت ما يقارب 2662 طبيبا ووضعت الكلية خطة ممنهجة وتم العمل على تغييرات كبيرة للمناهج الدراسية لتتماشى مع التعليم الطبي المعاصر ويتم تقييمها وتحديثها بشكل مستمر لتلائم المعايير الدولية.