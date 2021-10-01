المهمة العلمية تأتي تقديراً من الجامعة لمن شغل منصباً قيادياً لما تحمله من مهام طوال فترة أدائه لواجباته

فصل دراسي لمن يشغل رئاسة القسم العلمي لمدة سنتين ومدة المعاملة المالية 6 أشهر بمرتب شامل ومنحة تعادله



ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مجلس الجامعة وافق على مقترح جمعية أعضاء هيئة التدريس في شأن كادر أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وتم رفعه إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي.

ولفتت المصادر الى انه تمت الموافقة على تعديل المادة (27/ب) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، حيث ينص البند (ب) من المادة (27) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس «لعضو هينة التدريس الكويتي الذي أمضى مدة لا تقل عن 4 سنوات في أحد المناصب القيادية في الجامعة الحصول على مهمة علمية بمرتب شامل ومنحة تعادل المرتب الشامل لمدة لا تجاوز سنتين يقضيها في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث العلمية في الخارج، وتكون مدة المهمة.

وأضافت انه بذات المعاملة المالية سنة إذا كان مدة شغل الوظيفة القيادية لا تقل عن سنتين، وفصل دراسي لمن يشغل رئاسة القسم العلمي لمدة لا تقل عن سنتين، وسنة لمن شغل الوظيفة لمدة لا تقل عن 4 سنوات، مؤكدة ان ذلك لإتاحة الفرصة له لمتابعة دراسته وبحوثه، ويمنح في هذه للحالة تذاكر سفر له ولعائلته، ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.



ولفتت الى انه يحق له منح هذه المهمة العلمية القيادية والتي تأتي تقديرا من الجامعة لمن يشغل منصبا قياديا بالجامعة في ضوء ما تحملوه من مهام ومسؤوليات ألقيت على عاتقهم طوال فترة أدائهم لواجباتهم الوظيفية، وإنصافا لبعض الحالات التي قامت بتأدية دورها القيادي ولكنها لم تستوف شرط المدة الزمنية للحصول على المهمة العلمية القيادية بسبب ظروف خارجة عن إرادتها رغم قيامها بأعبائها الوظيفية.



وأكدت المصادر ان كلية العلوم الإدارية وعمادة شؤون الطلبة اقترحت تعديل كل من البند (ب) من المادة (27) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس ليكون تكون مدة المهمة العلمية القيادية لعضو الهيئة الأكاديمية الكويتي الذي يشغل أحد المناصب القيادية فصلا دراسيا عن كل سنة يقضيها في هذا المنصب، على أن تكون المعاملة المالية 6 أشهر عن كل سنة بمرتب شامل ومنحة تعادل المرتب الشامل، ويقضيها في إحدى للجامعات أو مراكز البحوث العلمية في الخارج أو الداخل وتطبق على الفئات التالية (مدير الجامعة -‏ أمين عام الجامعة - نائب مدير الجامعة ‏- مساعد نائب مدير الجامعة - عميد الكلية ومن في حكمه - مساعد العميد).



وتابعت: «تكون مدة المهمة العلمية القيادية فصلا دراسيا لمن يشغل رئاسة القسم العلمي لمدة لا تقل عن سنتين، على أن تكون مدة المعاملة المالية 6 أشهر بمرتب شامل ومنحة تعادل الراتب الشامل، وسنة لمن يشغل الوظيفة لمدة لا تقل عن 4 سنوات، لافتة إلى انه في جميع الأحوال تتم جدولة المهمة العلمية القيادية بحيث تنتهي خلال إجازة منتصف العام للجامعي أو خلال الإجازة الصيفية أو تتزامن مع بداية فصل دراسي.