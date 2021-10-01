عبدالعزيز الفضلي



أكدت منسقة مهرجان العودة إلى المدارس في ركن وزارة التربية بمجمع الأفنيوز الموجهة الفنية العامة للعلوم منى الأنصاري أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل طمأنة أولياء الأمور وضمان سلامة أبنائهم الطلاب خلال انطلاق العام الدراسي الأسبوع المقبل.



وقالت الأنصاري إن ركن وزارة التربية المقام في مجمع الأفنيوز الذي افتتح أمس ويستمر حتى اليوم يهدف إلى طمأنة الطلبة وأولياء الأمور بعودة حميدة وتحقيق تعليم آمن، فوزارة التربية لديها الجاهزية الكافية لاستقبال ابنائها المتعلمين الذين لا يقل عددهم عن 600 ألف طالب وطالبة في مدارسهم في قطاعي التعليم العام والتعليم الخاص، خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.



وأضافت: تم تدريب المعلمين وكذلك المتعلمون وأولياء أمورهم من خلال منصة دربني، إلى جانب منصة استشير التي قدمتها إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، فيمكن لأولياء الأمور الاطلاع على المعلومات كافة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.



وتابعت الأنصاري: نطمئن أبناءنا الطلاب وأولياء أمورهم بأن الحصة الدراسية ومدة 60 دقيقة لن تقتصر على الجانب التعليمي وإنما ستشمل تهيئة الطالب للعودة إلى الدراسة لإدراج مفهوم التعافي لدى الطلاب وطمأنتهم وإدخال الشغف وحب التعليم لديهم.



وذكرت الأنصاري أن ركن وزارة التربية يرحب بالرد على اسئلة واستفسارات الجمهور حول العودة الآمنة للمدارس، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 10 من مساء الخميس 30 من الجاري واليوم الجمعة 1 اكتوبر، وذلك بتواجد عدد من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين إلى جانب عدد من الموجهين.



وعبرت الانصاري عن شكرها العميق لجميع القطاعات والجهات المشاركة في إنجاح ركن وزارة التربية وكذلك تحقيق التعليم الآمن لضمان سلامة الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.