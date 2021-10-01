تجهيز الهيئة الإشرافية والإدارية والتعليمية ودخول الأثاث للمدارس الجديدة في «الوفرة» وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة



عبدالعزيز الفضلي



اقتربت وزارة التربية من استكمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد بشكل كلي لاستقبال الطلبة بمختلف المراحل التعليمية اعتبارا من الاحد المقبل، حيث واصل قياديوها تفقد المدارس للاطلاع والاطمئنان على جهوزيتها ومنها المدارس الجديدة بمنطقة الوفرة السكنية والتي يتواجد بها يوميا عدد من القيادات لمتابعة سير العمل فيها خاصة وكيل الوزارة د.علي اليعقوب الذي يعمل على متابعة إعداد المدارس والتأكد من جاهزيتها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة في الوزارة، وقد تم خلال اليومين الماضيين دخول الاثاث للمدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة والهيئات التعليمية والادارية خلال الفصل الاول من العام الدراسي الجديد.



«الأنباء» قامت بجولة على مدارس الوفرة، حيث شاهدت عن قرب تلك التجهيزات في المدارس الـ 5 الجديدة وهي روضة الطموح قطعة 4، ومدرسة د.عبدالرحمن العوضي الابتدائية للبنين ذات معلمات قطعة 1، ومدرسة نصرة علي النقي الابتدائية للبنات قطعة 4، ومدرسة موضي سلطان العيسى المشتركة «متوسط وثانوي» للبنات قطعة 8 ومدرسة عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة «متوسط وثانوي» للبنين قطعة 1.



وفي هذا السياق، قال وكيل التعليم العام اسامة السلطان في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان الاستعدادات تسير على ما يرام للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق الاحد المقبل، مشيرا الى انه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال الفصل الاول من العام الدراسي الجديد في منطقة الوفرة السكنية.



واضاف السلطان انه تم تجهيز الهيئة الاشرافية والاداريـــة والتعليميـــة للمدارس، وجار الآن تأثيث المباني المدرسية وتزويدها ايضا بالمستلزمات المطلوبة، مشيرا الى اننا نهدف من ذلك الى التسهيل على الطلبة وأولياء الامور في المنطقة.



وأعرب السلطان عن بالغ شكره وتقديره الى وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب وقطاعات الوزارة المختلفة والمناطق التعليمية على الجهود المكثفة التي تبذل لتجهيز واعداد المدارس، متمنيا التوفيق لابنائنا الطلبة في عامهم الدراسي الجديد.

وخلال جولة «الأنباء» لاحظنا وجود الأثاث الجديد والذي يتم توزيعه سواء على الفصول أو الإدارات والمكاتب، وكذلك تنظيف الفصول والممرات والساحات وانتهاء أعمال الصيانة بشكل كلي تقريبا استعدادا لاستقبال الطلبة، كما لوحظ تواجد الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات والرغبة الكبيرة في أن يكون استقبال الطلبة بشكل مميز من حيث توزيعهم على الفصول وفق مجموعات ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية حفاظا على سلامة الجميع.