عبدالعزيز الفضلي



انطلقت أمس حملة وزارة التربية «تعليم آمن» Safe Education بالتعاون والتنسيق مع وزارات الإعلام والداخلية والصحة، وبمشاركة جهات ومؤسسات عدة وتستمر على مدار العام وفق إجراءات واشتراطات صحية صارمة.



وقال وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في تصريح صحافي: إن حملة تعليم آمن تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الاشتراطات الصحية، إلى جانب تعاونهم مع الإدارات المدرسية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتحقيق الأمان والسلامة والوقاية المجتمعية.



وأكد د.اليعقوب أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التربية على سلامة الطلبة والعاملين في الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية آملا في تطبيق تعليم آمن، وتحقيق نجاح العملية التعليمية، إلى جانب تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن التعامل مع وباء كورونا.



وثمن د.اليعقوب الدور الكبير للوزارات والجهات المشاركة في الحملة والتعاون البناء في إيصال الرسائل التوعوية للجمهور، متمنيا التوفيق للجميع في تحقيق الأهداف المنشودة.



كما تهدف الحملة إلى تأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل مرورا بجميع مرافق المدرسة، إذ تعمل وزارة التربية بالتعاون مع الوزارات المعنية على ترسيخ كل السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان، إضافة إلى ترسيخ منظومة شاملة للوقاية عبر تعزيز الوعي والمعرفة والثقافة لدى الفئات المستهدفة عبر رسائل إعلامية تبث على نوافذ ومنصات الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ومواقع التواصل ودور السينما وشاشات العرض داخل المجمعات ومحطات الوقود وعلى الطرق للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة لتحقيق الوقاية الشاملة.



وانطلقت الحملة بحزمة إجراءات مشتركة تبدأ بتحديد وزارة الصحة الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية التي تتابع تنفيذ هذه التعليمات لتوفير مناخ تربوي صحي لحماية الطلبة، بينما تتولى وزارة الداخلية تسخير جهودها لتحقيق أعلى معدلات الأمان والانسيابية لحركة المرور خاصة في محيط المدارس لضمان وصول الطلبة إلى فصولهم الدراسية بأمان كما تعمل قطاعاتها الميدانية على بسط الامن والأمان والقضاء على الاختناقات المرورية والتصدي لأي ظواهر سلبية.

بدورها، بلورت وزارة الإعلام الرسائل التوعوية والتثقيفية والإرشادية في منظومة شاملة مبتكرة انطلقت بالتنسيق مع النوافذ الإعلامية المختلفة لضمان وصول الرسالة الإعلامية لحملة «تعليم آمن» لجميع الشرائح المستهدفة.