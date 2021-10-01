عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص عن تحديد يوم السبت الموافق 2/10/2021 موعدا للتطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» للطلاب والطالبات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في منطقة مشرف قاعة رقم (6) على النحو التالي: ‏من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء للطلبة من عمر 12 سنة حتى الطلاب المقيدين بالصف التاسع.



‏من الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء للطلبة المقيدين في الصف العاشر حتى نهاية المرحلة الثانوية.



‏ونوهت الوزارة بضرورة إحضار الطلبة ما يثبت هوياتهم من خلال بطاقة المراجعة الأمنية أو شهادة الميلاد أو أي إثبات آخر، مع ضرورة تزويد وزارة الصحة حينها برقم تلفون الطالب/ ولي الأمر للتواصل وإرسال مواعيد الجرعة الثانية.

‏وتقدمت الإدارة العامة للتعليم الخاص بخالص الشكر ووافر التقدير لوزارة الصحة على ما تقدمه من جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة التربية لضمان سلامة أبنائنا الطلبة.