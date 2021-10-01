هنأ عميد القبول والتسجيل د.مشعل المنصوري المقبولين للفصل التدريبي الأول 2021/2022، حيث يبلغ إجمالي عدد المقبولين 885 متدربا ومتدربة بالمعاهد والدورات التدريبية الخاصة والذي تم قبولهم بدورات قوة الإطفاء العام وعددها 6 دورات، حيث تم القبول لحملة الشهادة الثانوية في 5 دورات رقباء ودورة واحدة حملة شهادة التاسع ودورة وكيل عريف، حيث بلغ إجمالي المقبولين 371.



كما هنأ المقبولين من حملة الشهادات ما دون الثانوية العامة والمستوفين لشروط الالتحاق في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي بلغ عددهم 388 بنين و126 بنتا.



وأهاب د.المنصوري بالمقبولين المستجدين بدورات الإطفاء إلى ضرورة مراجعة إدارة الشؤون الصحية لقوة الإطفاء العام لاستكمال إجراءات القبول بمنطقة الري، والمقبولين بالمعاهد والدورات التدريبية الخاصة لما دون الثانوية مراجعة معاهدهم التي تم قبولهم بها حسب المواعيد المعلنة بالجدول على الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.PAAET.EDU.KW، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.