عبدالعزيز الفضلي

أعرب وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن بالغ شكره وتقديره للشاعر الغنائي عبداللطيف البناي لتأليفه وكتابته كلمات أغنية "العودة للمدارس"، متمنيا له الشفاء والصحة والعافية.



وقال د. اليعقوب في تصريح ل "الأنباء": الأغنية ستعرض غدا متضمنة أيضا كلمة تشجيعية من أم الجميع ماما أنيسة، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة العملية التعليمية وابنائنا الطلبة.



هذا، وقام وزير التربية د.علي المضف بتقديم درع تكريمية للشاعر البناي تقديرا لمشاركته من خلال كلمات الاغنية التي تسهم في التشجيع والتحفيز للعودة للدراسة.



وتقول الأغنية:



عدنا للدرس والقلم،

عدنا لتحية العلم

بلهفة واشتياق

وحبا من الأعماق