عبدالعزيز الفضلي

أبلغت وزارة التربية الادارات المدرسية بتخفيض ساعات العمل للمعلمات من ساعتين الى ساعة واحدة في جميع المراحل التعليمية باستثناء معلمات رياض الاطفال وعليهن الدوام كاملا دون تخفيض.



وقالت التربية من خلال المناطق التعليمية في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه بشأن احکام الوظيفة التي تضمنها القانون رقم 2015/21 بشأن حقوق الطفل الصادر بشأن تعميم الديوان رقم ط 2016/3 بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وعلى تعميم الوكيل2018/20 وعلى قانون رقم 21 لسنة 2015 بشان حقوق الطفل والى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن تعميم الديوان رقم 2016/3 يرجى الالتزام بما يلي:



أولا: يتم تخفيض ساعات العمل من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط للمعلمات والاداريات العاملات بالمراحل التالية: الابتدائية والمتوسطة والثانوية



ثانيا: عدم استفادة المعلمات والاداريات في مرحلة رياض الأطفال من تخفيف ساعات الدوام الرسمي لهن بواقع (ساعتين والمقرر بقانون رقم (2015/21 لان ساعات دوامهن الرسمي (خمس ساعات)



ثالثا: يكون تخفيف ساعات الدوام الرسمي في بداية الدوام أو في نهايته بمراعاة أوضاع كل مرحلة تعليمية في ضوء التفاصيل السابقة.