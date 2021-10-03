استقبلت كلية بوكسهل الكويت للبنات طالباتها المستجدات للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 من خلال لقاءات تنويرية عدة على مدار أسبوع، تعرفت الطالبات من خلالها على طبيعة الدراسة بالكلية والتخصصات والبرامج التي تقدمها وتحدثت عن اللوائح التي يتحتم على الطالبات الإلمام بها خلال فترة الدراسة وأتاحت للطالبات فرصة الحصول على كل المعلومات التي ترشدهن لتحقيق مسيرة تعليمية ناجحة. كما تعرفت الطالبات في هذا اللقاء على رؤساء الأقسام الأكاديمية والموظفين المسؤولين عن مختلف الأقسام والأنشطة الطلابية.



ورحبت ناديا كعوش مديرة شؤون الطلبة بالطالبات المستجدات قائلة: إن الكلية تعمل على قدم وساق لتحقيق كل مقومات النجاح للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن حضورهن اللقاءات والورش والأنشطة التوعوية التي تنظمها الكلية على مدار العام الدراسي مهمة جدا لحياتهن الطلابية للاستفادة ليس فقط أكاديميا من الكلية، بل أيضا عمليا واكتساب المهارات اللازمة لمسيرة وظيفية ناجحة.



وبمناسبة انطلاق الدوام الرسمي وعودة الطالبات على نظام النمط الدراسي المدمج بعد انقطاع دام عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا، وذلك حسب الخطة الدراسية الموضوعة ووفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية في البلاد، قامت الكلية بإعداد الصفوف ونظام الدراسة بحيث تطبق فيه مبدأ التباعد الاجتماعي حرصا منا على سلامة طالباتنا والهيئة التدريسية.



وحول عودة الدراسة، قالت كعوش: إننا سعداء جدا بعودة طالباتنا لمقاعد الدراسة ومتشوقون لرؤيتهن بيننا، مشيرة إلى ان الأمر لم يكن سهلا، خاصة أن الطالبات غبن عن التعليم النظامي لفترة تزيد على سنة ونصف السنة، لذلك توقعاتنا بأن تكون هناك الكثير من التحديات ولكننا مستعدون لمواجهتها.

هذا، وتسعى كلية بوكسهل الكويت دائما الى خلق حياة طلابية تهدف الى إثراء الجانب الأكاديمي والعملي لدى الطالبات من خلال الاحتكاك والتفاعل مع خبرات لها تجارب عملية ثرية.