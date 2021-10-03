استقبلت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت صباح يوم أمس السبت طلبتها بالدوام الحضوري في الفصل الدراسي الأول بالترحيب والورود بعد غياب عن حرمها الجامعي دام عامين وسط الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في مداخلها ومخارجها إضافة إلى التزامها بتطبيق سياسة التباعد المعتمدة داخل فصولها الدراسية.



من جهته، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت د.نايف المطيري: سعدنا اليوم بتوافد طلبتنا للحرم الجامعي وعودتهم والتزامهم بكافة الاشتراطات الصحية التي تم تعميمها من قبل إدارة الجامعة وفق خطة الجامعة للعودة التدريجية من خلال الرقم الجامعي للطالب بالتبادل ما بين حضور المحاضرات داخل الحرم الجامعي وتحصيل المحاضرات عبر الفصول الافتراضية بنسبة 50% على أن تكون كافة الاختبارات في الحرم الجامعي، مؤكدين التزامنا التام بتعليم مجلس الجامعات الخاصة والاشتراطات الصحية اللازمة للوقاية من عدوى كوفيد-19 خلال العودة الآمنة لطلاب الجامعة لمقاعد الدراسة حضوريا.



وأشار د.المطيري إلى أن الجامعة العربية المفتوحة تأتي في مقدمة الجامعات التي استمرت في التحصيل الأكاديمي أثناء جائحة كوفيد-19 دون توقف وذلك يعود لبنيتها التحتية المجهزة وفق منهجها البريطاني المعتمدة بتبنيها نظام التعليم المدمج والذي يدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني وفق برامج تعتمد على التعليم الرقمي معدة لذلك منذ انطلاقها في عام 2002 بالكويت حيث أخذت على عاتقها التطوير في بنيتها التقنية ومواكب العالم المتسارع في وسائل التكنولوجيا المختلفة بما يتفق مع خارطة الطريق التي صاغها مؤسس الجامعة الراحل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وأرسى ركائزها المتينة وفق رؤيته الثاقبة التي تلبي التطلعات المستقبلية، ليتابع بعد ذلك خير خلف لخير سلف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة، حمل شرف مشعل الريادة والتميز كنموذج للتعليم المدمج يلبي حاجات أبناء الوطن العربي في التعليم المعتمد عالي الجودة ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للأوطان.



بدوره، قال مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د.محمد السيد: نتواجد لمتابعة سير العملية التعليمية والتي لمسنا الالتزام التام من أعضاء الهيئة التدريسية وحرصهم على التواجد والالتزام في العودة الآمنة مع أبنائنا الطلبة الذين التزموا أيضا مشكورين بكافة التعليمات والاشتراطات التي تم تعميمها عليهم سواء كانت المحافظة على ارتداء الكمام طول فترة التواجد داخل الحرم الجامعي وتجنب المصافحة باليد مع زملائك الطلبة والمحافظة على المسافات الآمنة من 1.5 إلى 2 متر إضافة الحرص على استخدام المطهر اليدوي وأيضا الحرص على إحضار مستلزماتكم الشخصية والأدوات العملية المطلوب استخدامها.