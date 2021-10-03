وزير التربية للطلبة: ابذلوا جهودكم واستغلوا الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافكم وطموحاتكم

اليعقوب: تقييم تحصيلي للابتدائي.. أما المتوسط والثانوي فتحصيلي مع الامتحانات التحريرية



عبدالعزيز الفضلي



يدشن ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة من أصل 400 ألف عامهم الدراسي الجديد اليوم الأحد، وذلك وفقا للخطة الدراسية التي حددت دوام نصف الفصل في اليوم الواحد والنصف الآخر في اليوم الذي يليه أي بمعنى 50% من عدد الطلبة يباشرون دراستهم اليوم.



ووضعت وزارة التربية جميع إمكاناتها وبمختلف قطاعاتها لاجتياز امتحان مفترق الطرق ودخول العام الدراسي بعد توقف استمر لمدة سنة و8 شهور حيث تم التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتكون العودة آمنة صحيا وأمنيا.



وفي الوقت الذي هنأ فيه وزير التربية د.علي المضف أبناءه الطلاب وبناته الطالبات في جميع المراحل التعليمية بالعودة إلى الدراسة في المدارس، دعاهم إلى بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الساعين إليها، لافتا إلى أن التعليم الحقيقي يعد أداة فاعلة في ‏مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء وغرس القيم الإسلامية.



‏واكد د.المضف أهمية تعويض الفاقد التعليمي ‏الذي تسببت فيه أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات وإكسابهم أدوات المعرفة والتأمل والإبداع، موضحا أن وزارة التربية تسعى إلى أن تكون مدارس التعليم العام أكثر قدرة على تنمية هذه المهارات.



وأكد أن القيادة السياسية الرشيدة ‏في البلاد لم تأل جهدا في توفير الإمكانات المادية والمعنوية للتعليم باعتباره عنوانا لتقدم الأمم ونبراسها الساطع، مؤكدا اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتعليم باعتباره الحصن ‏بقوله: أنتم مستقبل هذا الوطن المعطاء الذي تنبض به قلوبكم وتهواه أنفسكم، فإن وطنكم لم يدخر جهدا كي تكونوا في أحسن مكانة، فلكم علينا حق وعليكم حقوق.



‏وأضاف: للطلبة حق في تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم وتوفير كل الإمكانات المادية.



وفي تنظيم العملية التعليمية، أصدر وكيل الوزارة د.علي اليعقوب نشرة عامة بشأن عودة المتعلمين إلى المدارس تلقت «الأنباء» نسخة منها، وجاء فيها أنه: بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 50/2021 بشأن عودة المتعلمين إلى المدارس، يرجى العلم والعمل بالنسبة لدوام المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة سيكون كالآتي: يبدأ دوام الأطفال في رياض الأطفال في الساعة 7 ونصف صباحا وينتهي في الساعة 12 والثلث مساء، بينما يبدأ دوام المرحلة الابتدائية في الساعة 7 والنصف صباحا وينتهي في الساعة 1 مساء.

أما المرحلتان المتوسطة والثانوية فيبدأ دوامهما في الساعة 7 والنصف صباحا وينتهي في الساعة 2.5 مساء مع استقطاع 5 دقائق من الحصتين الخامسة والسادسة بالإضافة إلى 5 دقائق بين الحصتين لتكون ربع ساعة فترة للصلاة للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع مراعاة الاشتراطات الصحية.



وذكر د.اليعقوب في نشرته أنه بالنسبة لدوام المدرسي لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تبدأ الحصة الأولى لجميع المراحل الساعة 4 مساء.

وتكون لمرحلة محو الأمية 5 حصص دراسية والمرحلتان المتوسطة والثانوية 6 حصص دراسية على أن يكون زمن الحصة لجميع المراحل 60 دقيقة وتكون فترة الراحة بين الحصص 5 دقائق مع مراعاة فترتي الصلاة ويطبق على مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ما جاء في الخطة الدراسية وآلية التقييم (التعليم الصباحي).



وشدد اليعقوب في توجيهاته على ضرورة تنظيم جميع الفصول ومرافق المدرسة وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية وتطبق المدرسة لائحة الحضور والغياب حسب ما ورد في وثيقة المرحلة مع إلغاء لقاء الصباح وإغلاق المقصف المدرسي ويستمر التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وبالنسبة لتقييم الخطة فيحدد نظام تقييم المتعلمين لجميع المراحل التعليمية وفقا لما يلي:



٭ المرحلة الابتدائية: تقييم تحصيلي.



٭ المرحلتان المتوسطة والثانوية: تقييم تحصيلي إضافة إلى امتحانات تحريرية نهاية كل فصل دراسي.