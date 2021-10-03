عبدالعزيز الفضلي



اختتمت جمعية تمكين الاسرة الكويتية فـعـالـيات الحملة الوطنية لدعم العودة الآمنة للدراسة وذلك من خلال مهرجان اقامته بمجمع الأفنيوز.



وقـالت رئيسة مجلس ادارة جمعية تمكين الاسرة الكويتية د.شريفة الخميس لـ«الأنباء» انه هذه الحملة وهي حملة إعلامية وطنية تهدف إلى دعم خطة وزارة التربية لنجاح العودة الآمنة للدراسة من قبل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتشجيع الطلاب وأولياء الأمور على الرجوع إلى عجلة التعليم الأساسي والمباشر لما له من أهمية لبناء مستقبل بلدنا الحبيب، مشيرة الى ان العودة للمدارس يعتبر يوم عيد للاباء والامهات والطلبة وفرحة العودة للحياة الطبيعية.



وطالبت الخميس بضرورة الوقوف مع المعلم واحترامه وشكره على جميع الجهود التي قام بها، لافتة الى ان الفعالية تضمنت اطلاع الطلبة وتعليمهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية وتجنب المخالطة ولبس الكمام.



وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم وشارك في انجاح هذه الفعالية ومنها جمعية التنمية المجتمعية ومستشفى طيبة وشركة دبدوب وسليمان العنجري واحمد الشايع، متمنية ان يكون عاما دراسيا ناجحا بكل المقاييس.