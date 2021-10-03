عبدالعزيز الفضلي



حتى تكون «عودة آمنة للمدارس»، قام عدد كبير من طلبة غير محددي الجنسية «البدون» بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) صباح أمس، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص ووزارة الصحة، وبدأت عملية التطعيم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في منطقة مشرف قاعة رقم (6) ‏من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء للطلبة من عمر 12 سنة حتى طلبة نهاية المرحلة الثانوية في ظل إجراءات سلسة وتنظيم رائع من قبل الطاقم الطبي.



وقال المشرف الإداري في مركز الكويت للتطعيم د.حسن عاشور لـ«الأنباء» إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع التربية قامت بتطعيم الطلبة من غير محددي الجنسية «البدون» مشيرا إلى أن الأمور سارت على ما يرام وحسب الخطة الموضوعة.



وأضاف عاشور انه على الطلبة تقديم ما يثبت فئتهم الدراسية وكذلك الفئة العمرية والتي تبدأ من 12 حتى 18 عاما، لاسيما أن ذلك تم الإعلان عنه في وقت سابق، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الطلبة على التطعيم منذ الصباح الباكر وتم التنسيق مع نظم المعلومات بوزارة الصحة لتسهيل إجراءات تسجيلهم وتلقي اللقاح.



وذكر أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للعودة للدراسة ولخلق بيئة آمنة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه جميع الجهات بالدولة وهو العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.



‏ونوهت الوزارة بضرورة إحضار الطلبة ما يثبت هوياتهم من خلال بطاقة المراجعة الأمنية أو شهادة الميلاد أو أي إثبات آخر، مع ضرورة تزويد وزارة الصحة حينها برقم تلفون الطالب/ ولي الأمر للتواصل وإرسال مواعيد الجرعة الثانية.



‏وتقدمت الإدارة العامة للتعليم الخاص بخالص الشكر ووافر التقدير لوزارة الصحة على ما تقدمه من جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة التربية لضمان سلامة أبنائنا الطلبة.