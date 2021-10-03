ناشد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والابتعاد عن أي سلوكيات خاطئة من شأنها عرقلة حركة السير في بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اليوم، مشددا على ضرورة التعاون مع رجال المرور لتوفير بيئة مدرسية سليمة لأبنائنا الطلبة، وحل أزمة الازدحام من دون أي معوقات.



وطالب المطر أولياء الأمور عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية والتوقف بعيدا عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية، كما دعا قائدي المركبات العامة والخاصة والحافلات المدرسية إلى ضرورة اتباع قوانين وإرشادات المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب، وعدم الوقوف بصورة عشوائية بالقرب من المدارس، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.