ليلى الشافعي



بالتزامن مع بدء عودة الطلبة إلى المدارس نفذت الهيئة العامة لشؤون القصر برنامجا متكاملا للمساعدات تحت شعار «رعايتنا ترافق خطاكم على الدوام» لمن تنطبق عليهم ضوابط المساعدات من ريع الأثلاث الخيرية الموجهة وصاياها لعموم الخيرات.



وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الهيئة تضع قضية تعليم القصر والمشمولين بالرعاية في مقدمة أولوياتها لما لها من أهمية في تنمية وتهيئة النشء لخوض غمار الحياة العملية ومواجهة التحديات وتحقيق النجاح العلمي والعملي.



وأضاف ان الهيئة سبق ان كثفت من برامج دعم الأنشطة التعليمية وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده البلاد والمؤسسات التعليمية من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث سبق ان نظمت بحضور عدد من مسؤوليها قبل أسابيع، في مقر الهيئة الرئيسي وفروعها الخارجية فعالية العودة إلى المدارس تحت شعار «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بمشاركة عدد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية المتعارف عليها.