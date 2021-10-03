قال وزير التربية د. علي المضف اليوم الأحد انه سيتم تقييم عودة الطلبة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع وزارة الصحة بعد شهر لاتخاذ القرار المناسب وفق الظروف الصحية.

وأوضح د. المضف في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية قام بها لعدد من المدارس ورياض الأطفال ان وزارة التربية خلال الأشهر الستة الماضية قامت بتجهيز المدارس وتدريب المعلمين والاداريين لتحقيق الانجازات وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة.

وأضاف ان التعاون مع وزارة الصحة اثمر عن اصدار دليل ارشادي لتوزيعه على جميع المناطق التعليمية ومدارس الكويت والذي يعد خارطة طريق للادارات المدرسية والمعلمين يبين جميع الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها مؤكدا ان "الوزارة تطمح الى أن يكون الفصل الدراسي الثاني آمن للجميع".